Openair1234

Чертежи и 3D моделирование

Выполнение чертежей в autocad на заказ. • Выполнение чертежей в (Автокад); • Корректировка чертежей в электронном виде Autocad Компас SolidWorks

(Автокад); • Создание чертежей по эскизам; • Внесение изменений в

имеющиеся чертежи; • Перевод чертежей с бумажных

носителей,отсканированных изображений,фотографий, файлов .pdf в

электронный вид Autocad (Автокад). • Оцифровка чертежей в Autocad

(Автокад) • Результат работы предоставляется в виде файла AutoCAD

(.dwg), .pdf Для получения точной цены, просьба отправить по

электронной почте (см. Контакты) текст задания и/или эскизы, по которым

требуется разработать чертежи, т.к. она зависит от сложности чертежа.