Openair1234

Федор Ларин Openair1234Openair1234
46 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Чертежи и 3D моделирование
Выполнение чертежей в autocad на заказ. • Выполнение чертежей в (Автокад); • Корректировка чертежей в электронном виде Autocad Компас SolidWorks
(Автокад); • Создание чертежей по эскизам; • Внесение изменений в
имеющиеся чертежи; • Перевод чертежей с бумажных
носителей,отсканированных изображений,фотографий, файлов .pdf в
электронный вид Autocad (Автокад). • Оцифровка чертежей в Autocad
(Автокад) • Результат работы предоставляется в виде файла AutoCAD
(.dwg), .pdf Для получения точной цены, просьба отправить по
электронной почте (см. Контакты) текст задания и/или эскизы, по которым
требуется разработать чертежи, т.к. она зависит от сложности чертежа.
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