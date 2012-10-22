Магазин товаров Таобао на русском, без taobao api за час!

Онлайн-магазины товаров таобао (taobao) — наша основная специализация. Мы работаем в этом направлении уже более года, и реализовали ряд крупных проектов.

У нас есть готовое IT решение для онлайн магазинов с товарами taobao — Коробка Опентао. Она включает в себя витрину товаров таобао, каталог на любом языке, личный кабинет, систему управления заказами, подключение платежных систем, CMS. Готовый сайт выглядит примерно так - http://demo.sites.opentao.ru/ Стоимость Коробки - 700$. Подробнее - http://opentao.ru/business/terms-of-cooperation/

Мы также разрабатываем индивидуальные проекты с эксклюзивным дизайном и расширенным функционалом. Стоимость онлайн-магазина "под ключ" составляет 4000$-8000$ в зависимости от сложности и функционала. Такие проекты ни в чем не будут уступать Rutaobao или Vivatao, более того, наши разработки позволяют успешно конкурировать с этими сайтами.

Помимо непосредственной разработки сайта можем предложить интересные идеи для развития и продвижения вашего проекта.

Все вопросы готовы обсудить с вами по сакайпу

Руководитель проекта Опентао Роман Кошелев: romankoshelev (http://romankoshelev.moikrug.ru)

Марина Стоянова: marinastoyanova98