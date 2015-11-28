Oplot

Сухой Евгений Oplot

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Выполнение и оцифровка чертежей, 3-D моделей и сборок в КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia.

> Выполнение чертежей, 3-D моделей и сборок в САПР: КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia; 

> Перевод чертежей из "бумажного" вида в электронный (так называемая оцифровка, или векторизация); 

> Расчет и проектирование деталей, узлов, агрегатов по техническому заданию заказчика; 

> Прочностной, тепловой и гидродинамический расчеты в SolidWorks, Catia и Ansys; 

AutoCADSolidWorks