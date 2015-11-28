Выполнение и оцифровка чертежей, 3-D моделей и сборок в КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia.
> Выполнение чертежей, 3-D моделей и сборок в САПР: КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia;
> Перевод чертежей из "бумажного" вида в электронный (так называемая оцифровка, или векторизация);
> Расчет и проектирование деталей, узлов, агрегатов по техническому заданию заказчика;
> Прочностной, тепловой и гидродинамический расчеты в SolidWorks, Catia и Ansys;
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