Выполнение и оцифровка чертежей, 3-D моделей и сборок в КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia.

> Выполнение чертежей, 3-D моделей и сборок в САПР: КОМПАС, AutoCAD, Unigrafics NX, SolidWorks и Catia;

> Перевод чертежей из "бумажного" вида в электронный (так называемая оцифровка, или векторизация);

> Расчет и проектирование деталей, узлов, агрегатов по техническому заданию заказчика;

> Прочностной, тепловой и гидродинамический расчеты в SolidWorks, Catia и Ansys;