OptimizmAgency

Денис Грига OptimizmAgency

 
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Optimizm Design Agency

Обычно здесь написана уйма символов текста который никто никогда не читал про то, с какого года мы работаем, какие у нас миссии и ценности и сколько тысяч лайков в фейсбучке мы набираем.

Но это не про нас

Мы — компания формата, к которому Вы не привыкли!

Мы — не офисный планктон в кожаных жилетках!

                            Мы просто мастера своего дела, со вкусом, навыками и опытом!

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