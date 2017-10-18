Optimizm Design Agency
Обычно здесь написана уйма символов текста
который никто никогда не читал про то, с какого года мы работаем, какие у нас миссии и ценности и сколько тысяч лайков в фейсбучке мы набираем.
Но это не про нас
Мы — компания формата, к которому Вы не привыкли!
Мы — не офисный планктон в кожаных жилетках!
Мы просто мастера своего дела, со вкусом, навыками и опытом!
Портфолио
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