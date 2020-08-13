OrIov

Александр OrIov

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение в социальных сетях: от wiki-разметки до ретаргетинга.

Занимаюсь SMM с 2012 года. Официально трудоустроен в одном из проектов с середины 2014.

Сайт-портфолио:  smmov.ru

  • разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях
  • анализ целевой аудитории
  • создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях, коммуникация с аудиторией, налаживание обратной связи
  • создание контент-планов, включающих аудио, видео, графический и текстовой контент
  • создание, генерация всех видов контента
  • работа с сервисами отложенного постинга (smmplanner, Instapult, SMMbox, Hootsuite)
  • адаптация контента (перевод, редактирование видео и графики)
  • ведение и оптимизация рекламных кампаний (VK,FB,MyT), подготовка и размещение промо-материалов в социальных сетях
  • работа с "Церебро", TargetHunter и другими парсерами
  • ведение РК в HiConversion
  • работа с wiki-разметкой Вконтакте на профессиональном уровне
  • сопровождение  конкурсов (от идеи до трансляции подведения итогов)
  • мониторинг упоминаний и отзывов о компании, работа с негативом
  • анализ эффективности рекламных кампаний, составление аналитических отчетов
  • email маркетинг
  • работа с сервисами веб-аналитики для отслеживания результатов РК
  • прогнозирование и оптимизация рекламного бюджета
  • поиск и взаимодействие с дизайнерами, копирайтерами, разработчиками
  • присутствие на тематических форумах
  • взаимодействие со СМИ (договоры о сотрудничестве, формирование экспертной репутации)
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга