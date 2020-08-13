Продвижение в социальных сетях: от wiki-разметки до ретаргетинга.
Занимаюсь SMM с 2012 года. Официально трудоустроен в одном из проектов с середины 2014.
Сайт-портфолио: smmov.ru
- разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях
- анализ целевой аудитории
- создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях, коммуникация с аудиторией, налаживание обратной связи
- создание контент-планов, включающих аудио, видео, графический и текстовой контент
- создание, генерация всех видов контента
- работа с сервисами отложенного постинга (smmplanner, Instapult, SMMbox, Hootsuite)
- адаптация контента (перевод, редактирование видео и графики)
- ведение и оптимизация рекламных кампаний (VK,FB,MyT), подготовка и размещение промо-материалов в социальных сетях
- работа с "Церебро", TargetHunter и другими парсерами
- ведение РК в HiConversion
- работа с wiki-разметкой Вконтакте на профессиональном уровне
- сопровождение конкурсов (от идеи до трансляции подведения итогов)
- мониторинг упоминаний и отзывов о компании, работа с негативом
- анализ эффективности рекламных кампаний, составление аналитических отчетов
- email маркетинг
- работа с сервисами веб-аналитики для отслеживания результатов РК
- прогнозирование и оптимизация рекламного бюджета
- поиск и взаимодействие с дизайнерами, копирайтерами, разработчиками
- присутствие на тематических форумах
- взаимодействие со СМИ (договоры о сотрудничестве, формирование экспертной репутации)
Действие аккаунта приостановлено!
Социальные сети (SMM и SMO)
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$6/час
от $10от 1 дня
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