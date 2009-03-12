Разработка прикладного ПО на PL/SQL под Oracle

Программист Oracle, обладающий глубоким пониманием принципов работы данной системы RDBMS.

ВО, техническое по IT специальности

• опыт работы программистом PL/SQL (7 лет);

• отличное знание SQL, понимание основных концепций RDBMS, опыт работы с крупными СУБД (в особенности Oracle);

• опыт разработки приложений клиент-сервер;

• знание инструментов Oracle, навыки настройки производительности приложений Oracle, навыки оптимизации запросов Oracle SQL;

Мои качества:трудолюбие, инициативность, целеустремленность, умение работать до конца, ответственность, хорошие аналитические способности, умение и желание учиться.