Разработка прикладного ПО на PL/SQL под Oracle
Программист Oracle, обладающий глубоким пониманием принципов работы данной системы RDBMS.
ВО, техническое по IT специальности
• опыт работы программистом PL/SQL (7 лет);
• отличное знание SQL, понимание основных концепций RDBMS, опыт работы с крупными СУБД (в особенности Oracle);
• опыт разработки приложений клиент-сервер;
• знание инструментов Oracle, навыки настройки производительности приложений Oracle, навыки оптимизации запросов Oracle SQL;
Мои качества:трудолюбие, инициативность, целеустремленность, умение работать до конца, ответственность, хорошие аналитические способности, умение и желание учиться.