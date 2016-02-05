Максим Славский OrangeFreemanOrangeFreeman
26 летРоссия/Сыктывкар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
2D художник
Меня зовут Максим, я независимый художник комиксов и иллюстратор. Я обладаю навыком разработки проектов от старта до финальной сдачи, обеспечивая тем самым, что все работает и работает эффективно, а также сделано в указанные сроки.
Я очень упорен в том, что я делаю. Я стараюсь решать проблемы быстро и креативно. Я специализируюсь на создании концептов и дизайна персонажей, иллюстрациях и создании комиксов. Я стараюсь угодить даже самому требовательному клиенту опытом и терпением. Буду рад с вами поработать.
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Портфолио
- Tracer Overwatch184 просмотра
- Harley Quinn Tank Girl128 просмотров