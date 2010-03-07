Дизайн сайтов, создание илюстраций,логотипов и ФС

Здравствуйте.Я, Брежнева Наталья Андреевна, дизайнер - фрилансер.

1.ISQ 401428288

2.Skype natawka13

3.e-mail [email protected]

4.тел.моб 80966416914

5.тел.моб 80937036330 (работают оба номера с 8устра до 12ночи)

Занимаюсь созданием дизайна сайтов, илюстраций,как векторных так и

растровых, созданием логотипов и фирменого стиля. Я создаю сайты

которые выделят вашу фирму среди других и подчеркнут её

индивидуальность, при этом уровень дизайна будет соответсвовать

уровню Вашей фирмы, ведь нередко по сайту судят о компании в целом.

Если Вам нужен уникальный дизайн, который будет притягивать к Вашему

сайту, подчеркивать Ваш фирменный стиль, которые будет приятен и

прост в понимании для пользователей - тогда пишите мне. Я с радостью

создам его для вас. Пунктуальность, скорость, аккуратность - вот

главные принципы которых я придерживаюсь.

Опыт работы 1.5года

Имею красные дипломы по таким пограмам как Photoshop и Illustrator,

в2008году защитила на отлично 2курсовые по этим програмам.

В данный момент обучаюсь в компьютерной академии на факультете

дизайна и рекламы.