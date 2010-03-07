Наталья Брежнева OrangeGirlOrangeGirl
Здравствуйте.Я, Брежнева Наталья Андреевна, дизайнер - фрилансер.
1.ISQ 401428288
2.Skype natawka13
3.e-mail [email protected]
4.тел.моб 80966416914
5.тел.моб 80937036330 (работают оба номера с 8устра до 12ночи)
Занимаюсь созданием дизайна сайтов, илюстраций,как векторных так и
растровых, созданием логотипов и фирменого стиля. Я создаю сайты
которые выделят вашу фирму среди других и подчеркнут её
индивидуальность, при этом уровень дизайна будет соответсвовать
уровню Вашей фирмы, ведь нередко по сайту судят о компании в целом.
Если Вам нужен уникальный дизайн, который будет притягивать к Вашему
сайту, подчеркивать Ваш фирменный стиль, которые будет приятен и
прост в понимании для пользователей - тогда пишите мне. Я с радостью
создам его для вас. Пунктуальность, скорость, аккуратность - вот
главные принципы которых я придерживаюсь.
Опыт работы 1.5года
Имею красные дипломы по таким пограмам как Photoshop и Illustrator,
в2008году защитила на отлично 2курсовые по этим програмам.
В данный момент обучаюсь в компьютерной академии на факультете
дизайна и рекламы.
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