OrangeHunter

Дмитрий Сафонов OrangeHunter

 
34 годаРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание одностраничных сайтов (Leading Page)
Отзывы заказчиков
andrew133
Андрей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
2 балла
6 лет назад
Создание небольшого одностраничника (land page) на примере
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!