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Дмитрий Сафонов
OrangeHunter
OrangeHunter
34 года
Россия
/
Иваново
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Создание одностраничных сайтов (Leading Page)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
andrew133
39 лет
Россия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов
$100
2 балла
6 лет назад
Создание небольшого одностраничника (land page) на примере
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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