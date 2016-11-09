OrbitaMarsa

Зарабатываю тем, что монтирую хорошие ролики для вас.

Привет, потенциальный заказчик.

Если нужно хорошо смонтировать видеоролик, можешь обращаться ко мне.

Опыт монтажа около двух лет.

Владею навыками работы в продуктах adobe: premiere, after effects, photoshop.

Есть собственный канал на ютубе - https://www.youtube.com/user/Mentios1 куда выкладываю собственно отснятые и смонтированные ролики.

Не боюсь сложных заданий, охотно осваиваю новые навыки и другие программы при необходимости.

Делаю всё в срок.