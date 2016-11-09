OrbitaMarsa

Зарабатываю тем, что монтирую хорошие ролики для вас.
Привет, потенциальный заказчик.
Если нужно хорошо смонтировать видеоролик, можешь обращаться ко мне.
Опыт монтажа около двух лет.
Владею навыками работы в продуктах adobe: premiere, after effects, photoshop.
Есть собственный канал на ютубе - https://www.youtube.com/user/Mentios1 куда выкладываю собственно отснятые и смонтированные ролики.
Не боюсь сложных заданий, охотно осваиваю новые навыки и другие программы при необходимости.
Делаю всё в срок.
Действие аккаунта приостановлено!