OrbitaMarsa

Сергей OrbitaMarsa

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Зарабатываю тем, что монтирую хорошие ролики для вас.

Привет, потенциальный заказчик. 

Если нужно хорошо смонтировать видеоролик, можешь обращаться ко мне.

Опыт монтажа около двух лет. 

Владею навыками работы в продуктах adobe: premiere, after effects, photoshop. 

Есть собственный канал на ютубе - https://www.youtube.com/user/Mentios1 куда выкладываю собственно отснятые и смонтированные ролики. 

Не боюсь сложных заданий, охотно осваиваю новые навыки и другие программы при необходимости. 

Делаю всё в срок. 