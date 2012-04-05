Левел-дизайнер/моделлер объектов для игр (Москва)

Ищу работу по выходным или хорошее предложение на фул тайм.

Имя: Алексей

Образование: Лицей 1533 (Информационных Технологий) 9-11 классы, МПГУ художественно-графический факультет (законченное высшее художественное образование)

Навыки: 3D Studio Max, Adobe Photoshop, умение рисовать от руки. Знаком с построением рельефа ландшафта с помощью карты высот, умею пользоваться технологией SpeedTree, есть опыт моделинга и меппинга объектов и зданий для расстановки на ландшафт.

Язык скриптования: lua

Опыт:

- левел-дизайнер/моделлер объектов в коммерческой mmorpg "Mysteon"

- левел-дизайнер браузерной mmorpg "Логово"

- занимался моделингом уровней для игровых автоматов

- занимался моделингом для игр на платформе IPhone

- левел-дизайнер в проекте "Afterworld" (http://www.afterworld.ru/media/survival-screenshots)

- левел-дизайнер в проекте "Depth Hunter" (http://biart7.com/node/14)

сейчас работаю в компании "Biart Studio" (http://biart7.com)

Общий опыт работы - более 4 лет .

Работал в редаторах: Warcraft 3, Герои 5, Torque 3D, 2D редакторе для браузерных игр, внутриигровой редактор проекта "Mysteon", внутриигровой редактор "W.E.L.L. Online", biEngine.

портфолио:

http://www.youtube.com/watch?v=937Ol9joskg

http://www.youtube.com/watch?v=0ngiPNUJmng

http://www.weblancer.net/users/OrcMardok/portfolio/

г. Москва

[email protected]