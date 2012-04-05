Ищу работу по выходным или хорошее предложение на фул тайм.
Имя: Алексей
Образование: Лицей 1533 (Информационных Технологий) 9-11 классы, МПГУ художественно-графический факультет (законченное высшее художественное образование)
Навыки: 3D Studio Max, Adobe Photoshop, умение рисовать от руки. Знаком с построением рельефа ландшафта с помощью карты высот, умею пользоваться технологией SpeedTree, есть опыт моделинга и меппинга объектов и зданий для расстановки на ландшафт.
Язык скриптования: lua
Опыт:
- левел-дизайнер/моделлер объектов в коммерческой mmorpg "Mysteon"
- левел-дизайнер браузерной mmorpg "Логово"
- занимался моделингом уровней для игровых автоматов
- занимался моделингом для игр на платформе IPhone
- левел-дизайнер в проекте "Afterworld" (http://www.afterworld.ru/media/survival-screenshots)
- левел-дизайнер в проекте "Depth Hunter" (http://biart7.com/node/14)
сейчас работаю в компании "Biart Studio" (http://biart7.com)
Общий опыт работы - более 4 лет .
Работал в редаторах: Warcraft 3, Герои 5, Torque 3D, 2D редакторе для браузерных игр, внутриигровой редактор проекта "Mysteon", внутриигровой редактор "W.E.L.L. Online", biEngine.
портфолио:
http://www.youtube.com/watch?v=937Ol9joskg
http://www.youtube.com/watch?v=0ngiPNUJmng
http://www.weblancer.net/users/OrcMardok/portfolio/
г. Москва
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