Orchideya19

Ольга Orchideya19

 
33 годаУкраина/Луцк
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайт, рерайт, переводы, корректура и наполнение сайтов - максимум быстрая и качественная работа за минимум оплаты! P.S. Заядлый перфекционист )

Циганкова Ольга Юрьевна

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 01.04.1990 (29 полных лет)

Цель:  переводчик, наборщик текстов, диктор

Образование: Луцкий педагогический колледж, бакалавр

специальность: «Учитель начальных классов, учитель английского язика в начальной школе».

Допольнительная информация: Владею ПК как пользователь: пакет MS Office, Excel, Power Point и др. Быстрый набор текста (200 символов / мин.).

Иностранные языки – английский (базовый уровень), польский (начальный уровень).

Личные качества: ответственность, трудолюбивость, креативность, целеустремленность, порядочность.

Портфолио
Отзывы заказчиков
jagga7
Галина 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по теоретической грамматике английского
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга