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Циганкова Ольга Юрьевна
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 01.04.1990 (29 полных лет)
Цель: переводчик, наборщик текстов, диктор
Образование: Луцкий педагогический колледж, бакалавр
специальность: «Учитель начальных классов, учитель английского язика в начальной школе».
Допольнительная информация: Владею ПК как пользователь: пакет MS Office, Excel, Power Point и др. Быстрый набор текста (200 символов / мин.).
Иностранные языки – английский (базовый уровень), польский (начальный уровень).
Личные качества: ответственность, трудолюбивость, креативность, целеустремленность, порядочность.
Портфолио
- Имбирь и похудение128 просмотров
- Льняное масло – русское золото128 просмотров
- Ботокс для ресниц – что это153 просмотра
- Аевит123 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга