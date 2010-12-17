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Циганкова Ольга Юрьевна

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 01.04.1990 (29 полных лет)

Цель: переводчик, наборщик текстов, диктор

Образование: Луцкий педагогический колледж, бакалавр

специальность: «Учитель начальных классов, учитель английского язика в начальной школе».

Допольнительная информация: Владею ПК как пользователь: пакет MS Office, Excel, Power Point и др. Быстрый набор текста (200 символов / мин.).

Иностранные языки – английский (базовый уровень), польский (начальный уровень).

Личные качества: ответственность, трудолюбивость, креативность, целеустремленность, порядочность.