Клиент занимается пенсиями, долгосрочный кредит, бизнес инвестиции, ему нужен простой веб сайт чтобы расписать свои услуги. Нужно меню продуктов в левой стороне страницы, и в цветах чтобы доминировал приятно голубой цвет, Сайты которые ему нравятся: www.retirement.ie www.independent-trustee.com ...
- Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно привести сайт в так сказать под ключ. Установка, подгонка и модифицирование готовых модулей, Написание 2-х модулей, Наити и устранить несколько ошыбок в движке. Цена работы 200 $ Цена не обсуждается, Большая прозьба занятых и непрофесионалов не обращатся. Работа ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо созать всё нужное для создания скульптуры: 3D макет / анимация, Технический чертёж. cделавшый эту работу будет и в дальнейшем решать для нас подобные проблемы.3D-графика10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Доработка сайта, Установка нескольких готовых модулей и содание одного с нуля. поправка ошибок. 150 баксов, Пожалуйста, отзываться только знающим своё делоСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Надо переделать или создать презентацию используя такие же элементы движений. Презентация должна быть высокого уровня исполнения!Презентации25 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужно создать лого для компании 5 на 5 см . Для использования на веб странице только. 4-5 ескизов на утверждение. бюджет до 100 $ .Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $50
Саит на основе aeDating. Нужно закончить натяжку скина, внедрить ситему поинтов, и интегрироват какйнибудь аукцион ( в наличии имеется PHP pro BID aeDating) можно использовать и любую другую. Бюджет 50 $.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Кустомизация сушествуюшего "*.fla" под нужды компании. Имеется в виду косметическое видоизменение.Веб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
1. Создание веб магазина. Допускается использование-переделывание существующей карты. 2. Разработка простого но ехклюзивного дизайна в очень тёмных тонах.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
1. Нужно добавить функцию создания динамических строниц с внедренным текст едитором. 2. Нужно добавить функцию голоования в 3 этапа лучшый за неделю, за месяц, и победитель из лучших за месяц. (голосование в движке уже есть, надо ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад