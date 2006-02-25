Order

Гость Order

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб графика

    Клиент занимается пенсиями, долгосрочный кредит, бизнес инвестиции, ему нужен простой веб сайт чтобы расписать свои услуги. Нужно меню продуктов в левой стороне страницы, и в цветах чтобы доминировал приятно голубой цвет, Сайты которые ему нравятся: www.retirement.ie www.independent-trustee.com ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Завершение работы над движком

    $250

    Нужно привести сайт в так сказать под ключ. Установка, подгонка и модифицирование готовых модулей, Написание 2-х модулей, Наити и устранить несколько ошыбок в движке. Цена работы 200 $ Цена не обсуждается, Большая прозьба занятых и непрофесионалов не обращатся. Работа ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3D Проект скульптуры CAD/MAX/Animation/2D

    Надо созать всё нужное для создания скульптуры: 3D макет / анимация, Технический чертёж. cделавшый эту работу будет и в дальнейшем решать для нас подобные проблемы.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта

    $250

    Доработка сайта, Установка нескольких готовых модулей и содание одного с нуля. поправка ошибок. 150 баксов, Пожалуйста, отзываться только знающим своё дело

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash presentation

    Надо переделать или создать презентацию используя такие же элементы движений. Презентация должна быть высокого уровня исполнения!

    Презентации25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Лого

    $100

    Нужно создать лого для компании 5 на 5 см . Для использования на веб странице только. 4-5 ескизов на утверждение. бюджет до 100 $ .

    Логотипы и Знаки51 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Завершение работы над движком

    $50

    Саит на основе aeDating. Нужно закончить натяжку скина, внедрить ситему поинтов, и интегрироват какйнибудь аукцион ( в наличии имеется PHP pro BID aeDating) можно использовать и любую другую. Бюджет 50 $.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web Shoping card

    $250

    1. Создание веб магазина. Допускается использование-переделывание существующей карты. 2. Разработка простого но ехклюзивного дизайна в очень тёмных тонах.

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Добавление функции в существующий движок

    $100

    1. Нужно добавить функцию создания динамических строниц с внедренным текст едитором. 2. Нужно добавить функцию голоования в 3 этапа лучшый за неделю, за месяц, и победитель из лучших за месяц. (голосование в движке уже есть, надо ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад