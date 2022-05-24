OreStudio

Орэ Веб-Дизайн OreStudio

 
24 годаРоссия/Самара
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
OreStudio | Веб-дизайн, сайты на Тильде

Создаём сайты под ключ для малого и среднего бизнеса. Помогаем нашим клиентам выделиться на фоне конкурентов и увеличить конверсию.

Почему мы вам понравимся:

  • Делаем вовремя

    Знаем, как важно запустить проект своевременно. Берём эту ответственность на себя. В случае задержки по нашей вине — вернем 3% от оплаты за каждый день.

  • Рассказываем обо всех этапах работы

    • Делим проект на понятные шаги. Вы сможете увидеть, на каком этапе работа и что предстоит сделать. Каждую пятницу рассказываем об итогах недели.

  • Аргументируем решения

    • Каждый элемент дизайна выбираем, опираясь на маркетинг, логику и пользовательский опыт. Объясним своё решение и покажем, какие варианты были. Наши клиенты — посетители вашего сайта.

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