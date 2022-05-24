OreStudio | Веб-дизайн, сайты на Тильде
Создаём сайты под ключ для малого и среднего бизнеса. Помогаем нашим клиентам выделиться на фоне конкурентов и увеличить конверсию.
Почему мы вам понравимся:
- Делаем вовремя
Знаем, как важно запустить проект своевременно. Берём эту ответственность на себя. В случае задержки по нашей вине — вернем 3% от оплаты за каждый день.
- Рассказываем обо всех этапах работы
- Аргументируем решения
Делим проект на понятные шаги. Вы сможете увидеть, на каком этапе работа и что предстоит сделать. Каждую пятницу рассказываем об итогах недели.
Каждый элемент дизайна выбираем, опираясь на маркетинг, логику и пользовательский опыт. Объясним своё решение и покажем, какие варианты были. Наши клиенты — посетители вашего сайта.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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