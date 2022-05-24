OreStudio | Веб-дизайн, сайты на Тильде

Создаём сайты под ключ для малого и среднего бизнеса. Помогаем нашим клиентам выделиться на фоне конкурентов и увеличить конверсию.

Делаем вовремя Знаем, как важно запустить проект своевременно. Берём эту ответственность на себя. В случае задержки по нашей вине — вернем 3% от оплаты за каждый день.

Рассказываем обо всех этапах работы

Делим проект на понятные шаги. Вы сможете увидеть, на каком этапе работа и что предстоит сделать. Каждую пятницу рассказываем об итогах недели.

Аргументируем решения

Каждый элемент дизайна выбираем, опираясь на маркетинг, логику и пользовательский опыт. Объясним своё решение и покажем, какие варианты были. Наши клиенты — посетители вашего сайта.