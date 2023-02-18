Oreshkina13

Екатерина Орешкина Oreshkina13Oreshkina13
Вы сможете делегировать мне полное или частичное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:
Создание и SEO-оптимизацию карточек;
Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинетеВБ;
Формирование заказов согласно анализу продаж идефицита;
Штрихкодирование, маркировку, контроль процесса сборкии отгрузки товара на склад ВБ;
Загрузку товара в рекомендованное;
Работу с отзывами и вопросами покупателей;
Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов,своевременное участие в акциях;
Аналитику с целью формирования новых заказов,планирования производства/закупок и увеличения продаж;
Мониторинг конкурентов;
Настройку рекламы, в том числе через биддеры;
Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.
Большой опыт работы в театре и в педагогике, что дает возможность находить общий язык со всеми службами для работы на маркетплейсе.
По образованию так же, консультант по грудному вскармливанию. И мама, что дает огромный спектр знаний в детских и посвященной беременности разделах.
Принимала участие в снятие роликов и профессиональных фотосессия. Есть насмотренность в инфографике.
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Работаю с Excel (сводные таблицы, ВПР).
Навыки копирайтинга (написание текстов для сайтов, рекламных буклетов, каталогов, описания продукции).
С WILDBERRIES ранее не работала, но прошла обучение работе с площадкой у блогера Алины Алмас, вела Наталия Давыдова, эксперт-практик с опытом более 3х лет. Практиковалась работе в тестовом личном кабинете (создание карточек, оформление поставок по ФБО).
Преимущество отдаю удалённой работе. Рассматриваю как работу с оформлением в штат, так и сотрудничество по договору (самозанятая).
Уровень оплаты – по договоренности.
С уважением, Екатерина.