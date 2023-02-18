Oreshkina13

Менеджер Вйлдберриз. Буду рада сотрудничеству.

Вы сможете делегировать мне полное или частичное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:

Создание и SEO-оптимизацию карточек;

Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинетеВБ;

Формирование заказов согласно анализу продаж идефицита;

Штрихкодирование, маркировку, контроль процесса сборкии отгрузки товара на склад ВБ;

Загрузку товара в рекомендованное;

Работу с отзывами и вопросами покупателей;

Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов,своевременное участие в акциях;

Аналитику с целью формирования новых заказов,планирования производства/закупок и увеличения продаж;

Мониторинг конкурентов;

Настройку рекламы, в том числе через биддеры;

Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.

Большой опыт работы в театре и в педагогике, что дает возможность находить общий язык со всеми службами для работы на маркетплейсе.

По образованию так же, консультант по грудному вскармливанию. И мама, что дает огромный спектр знаний в детских и посвященной беременности разделах.

Принимала участие в снятие роликов и профессиональных фотосессия. Есть насмотренность в инфографике.

фото

Работаю с Excel (сводные таблицы, ВПР).

Навыки копирайтинга (написание текстов для сайтов, рекламных буклетов, каталогов, описания продукции).

С WILDBERRIES ранее не работала, но прошла обучение работе с площадкой у блогера Алины Алмас, вела Наталия Давыдова, эксперт-практик с опытом более 3х лет. Практиковалась работе в тестовом личном кабинете (создание карточек, оформление поставок по ФБО).

Преимущество отдаю удалённой работе. Рассматриваю как работу с оформлением в штат, так и сотрудничество по договору (самозанятая).

Уровень оплаты – по договоренности.

С уважением, Екатерина.