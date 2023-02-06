Organic_rate

Откройте для себя все возможности копирайтинга с помощью профиля копирайтера Виктора Иванова

Виктор Иванов

Опытный копирайтер с более чем 5 лет опытом в сфере маркетинга и копирайтинга. Состою в ряду профессиональных ассоциаций контент-маркетинга и копирайтинга. Обладаю профессиональными навыками в области создания контента для различных каналов и целевых аудиторий. Имею опыт работы с такими типами контента, как продающие тексты, статьи, блоги, новости, обзоры и многое другое. Разработал контент-стратегии для многих крупных компаний. Имею навыки поиска информации, анализа данных, SEO-копирайтинга и маркетинговых кампаний. Умею работать с различными CMS, такими как WordPress, Joomla и Drupal. Обладаю отличными коммуникационными навыками и пониманием цифровых инструментов. Готов принять участие в маркетинговых проектах и контент-кампаниях.