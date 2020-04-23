Пунктуальность, отзывчивость, мультизадачность

❗Почти все заказчики сталкиваются с проблемой взаимопонимания с исполнителями. Особенно часто это связано с заказом интернет услуг. Я могу общаться с Вами на простом и понятном языке.15 летний опыт внедрения стандартных и нестандартных решений в различных сферах частного бизнеса.✅Знание всех аспектов интернет-торговли - от контента, до заключения международных сделок✅Работа по оптимизации и настройке учета✅Работа с excel и Google таблицами✅Работа с 1С и CRM ✅Работа в фотошопе ✅Большой опыт работы в сфере SЕО и с рекламными площадками✅Удалённое администрирование✅Знание английского и русского языка в совершенстве. Технические переводы ✅Возможность удаленной работы с доступностью 24/7