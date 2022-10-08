- Создам для Вас и вашего бизнеса группу / страницу "с нуля" и оформление (аватар, меню, опросы, фотоальбомы, видео и др.)
- Разработаю дизайн аватара, меню или единого блока "Аватар+меню" для вашей группы.
- Помогу с поддержкой группы (чистка от спама, обновление информации, поиск и обновление фотографий/видео/аудио, работа с комментариями, поддержание общения в группе, анализ статистики).
- Помогу с установкой виджетов на сайт.
- Создам дизайн шаблона для постов с отличительными характеристиками группы.
- Подберу площадку и проведу рекламную компанию исходя из Вашего бюджета. Сделаю для Вас отчёт по её итогам.
1. Создание группы "с нуля" (разработка аватара, описания, работа над целевой аудиторией, наполнение первичным контентом (стена, видео, аудио, альбомы, обсуждения, опрос)) + 100 первых участников - 3000 руб.
2. Создание группы "с нуля" + меню + мини-сайт - 4000 руб.
3. Создание аватара группы - 600 руб.
4. Создание меню группы - 500 руб.
5. Создание единого блока "Аватар+меню" - 1200 руб.
6. Ведение (поддержка) группы - 200 руб. в день (до 5-ти постов).
7. Ведение с продвижением (условно-бесплатные методы)- 300 руб. в день.
8. Подбор рекламной площадки, разработка рекламного поста, размещение, обработка статистики и отчёт после проведения рекламной компании - 300 руб. за одно размещение.
9. Дизайн шаблона для постов с отличительными характеристиками группы - 200 руб.
10. Установка виджетов на сайт - 100 руб.
В группу привлекаю подписчиков как вручную, так и с помощью рекламы. С ботами, офферами и программами-раскрутчиками не работаю, т.к. участники получаются не целевые и толку от них нет.
В рамках некоторых проектов занимаюсь html/css, администрированием и поддержкой сайтов.
~ Владею: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Word, Excel.
~ Отличное знание ПК, работа с интернетом, почтой, сканирование, быстрый набор текста.
~ Могу сделать баннер - простой или флеш. Иконки.
Интересные для меня тематики:
- женские;
- материнство и детство;
- красота и здоровье;
- путешествия;
- психология (кроме эзотерики);
- фотография;
- рукоделие.
С удовольствием возьмусь за любую другую тематику.
Имею сертификат "Администратора в Контакте" и в данный момент являюсь студенткой курса "Специалист по трафику".