Создание,дизайн и администрирование групп, продвижение сайтов в соц.сетях.

Создам для Вас и вашего бизнеса группу / страницу "с нуля" и оформление (аватар, меню, опросы, фотоальбомы, видео и др.)

Разработаю дизайн аватара, меню или единого блока "Аватар+меню" для вашей группы.

Помогу с поддержкой группы (чистка от спама, обновление информации, поиск и обновление фотографий/видео/аудио, работа с комментариями, поддержание общения в группе, анализ статистики).

Помогу с установкой виджетов на сайт.

Создам дизайн шаблона для постов с отличительными характеристиками группы.

Подберу площадку и проведу рекламную компанию исходя из Вашего бюджета. Сделаю для Вас отчёт по её итогам.

Стоимость работ:

1. Создание группы "с нуля" (разработка аватара, описания, работа над целевой аудиторией, наполнение первичным контентом (стена, видео, аудио, альбомы, обсуждения, опрос)) + 100 первых участников - 3000 руб.

2. Создание группы "с нуля" + меню + мини-сайт - 4000 руб.

3. Создание аватара группы - 600 руб.

4. Создание меню группы - 500 руб.

5. Создание единого блока "Аватар+меню" - 1200 руб.

6. Ведение (поддержка) группы - 200 руб. в день (до 5-ти постов).

7. Ведение с продвижением (условно-бесплатные методы)- 300 руб. в день.

8. Подбор рекламной площадки, разработка рекламного поста, размещение, обработка статистики и отчёт после проведения рекламной компании - 300 руб. за одно размещение.

9. Дизайн шаблона для постов с отличительными характеристиками группы - 200 руб.

10. Установка виджетов на сайт - 100 руб.

В группу привлекаю подписчиков как вручную, так и с помощью рекламы. С ботами, офферами и программами-раскрутчиками не работаю, т.к. участники получаются не целевые и толку от них нет.

В рамках некоторых проектов занимаюсь html/css, администрированием и поддержкой сайтов.

~ Владею: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Word, Excel.

~ Отличное знание ПК, работа с интернетом, почтой, сканирование, быстрый набор текста.

~ Могу сделать баннер - простой или флеш. Иконки.

Интересные для меня тематики:

- женские;

- материнство и детство;

- красота и здоровье;

- путешествия;

- психология (кроме эзотерики);

- фотография;

- рукоделие.

С удовольствием возьмусь за любую другую тематику.

Имею сертификат "Администратора в Контакте" и в данный момент являюсь студенткой курса "Специалист по трафику".