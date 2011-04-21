Нужные слова в нужном месте-подлинное определение стиля...
Высшее филологическое образование, свободное владение двумя иностранными языками (английским и французским),не говоря о великом и могучем, позволяют мне выполнять практически любые виды работ, как то: копирайтинг, рерайтинг, художественный перевод, перевод и адаптация зарубежного контента, редактирование и корректировка всего вышеупомянутого.
Опыт работы: переводчиком в течение года (устный и письменный перевод),сотрудником пресс-службы и переводчиком вне штата в правительстве Ульяновской области (http://fr.ulgov.com/about/)
Высокая грамотность, чувство стиля, "легкий" слог.
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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