Обучение креативщиков - направление этого сообщества.
Это сообщество посвящено расширению возможностей и обучению творческих работников, чтобы они могли контролировать направление своего развития.
Ты можешь быть кем угодно.
Сотрудничай со мной если ты:
- творческий человек
- когда-нибудь хотел открыть свой бизнес
- хочешь прожить жизнь, которую создал для себя
- ты борешься с миром чтобы угнаться за своей страстью
- искусство это что-то что бьётся у тебя в груди
Если ты ответил утвердительно на любой из этих вопросов, значит, ты принадлежишь к сообществу что создаёт офигенное дерьмо.