Обучение креативщиков - направление этого сообщества.

Это сообщество посвящено расширению возможностей и обучению творческих работников, чтобы они могли контролировать направление своего развития.

Ты можешь быть кем угодно.

Сотрудничай со мной если ты:

- творческий человек

- когда-нибудь хотел открыть свой бизнес

- хочешь прожить жизнь, которую создал для себя

- ты борешься с миром чтобы угнаться за своей страстью

- искусство это что-то что бьётся у тебя в груди

Если ты ответил утвердительно на любой из этих вопросов, значит, ты принадлежишь к сообществу что создаёт офигенное дерьмо.