Orloff-star

Станислав Orloff-star

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Выполняю различные работы с текстами, аудио, видео. Контекстная реклама Google.

Привет! Меня зовут Станислав, мне 28 лет. 

Выполняю различные работы с текстами, видео, аудио.

Еще я начинающий специалист в интернет-рекламе Google.

Я прошел тренинг школы интернет профессий Profi Internet, усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.