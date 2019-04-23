Orloff-star

Выполняю различные работы с текстами, аудио, видео. Контекстная реклама Google.

Привет! Меня зовут Станислав, мне 28 лет.

Выполняю различные работы с текстами, видео, аудио.

Еще я начинающий специалист в интернет-рекламе Google.

Я прошел тренинг школы интернет профессий Profi Internet, усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.