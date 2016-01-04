Oracle pl/sql, Bi,ODI, php, mysql,javascript, Аналитик, руковдство проектом

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Март 2012 — настоящее время

ООО "Все инструменты.Ру"

Ковров, vseinstrumenti.ru — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

ведущий бизнес-аналитик

С марта 2012 года по настоящее время работаю в крупной компании формата e-commerse ООО "Все Инструменты. РУ" в должности ведущего бизнес-аналитика. Являюсь team-лидером группы разработчиков по развитию и сопровождению в компании системы аналитической отчетности на базе Oracle Bi. Самостоятельно формировал и разрабатывал хранилище данных для Oracle Bi. Параллельно руковожу проектом по внедрению интеграционной шины. На первых этапах разрабатывал и формировал пакет документации по описанию модели данных предметных областей Oracle Bi, ETL- процессов. Внедрение процессов интеграции с использованием ODI 11g. Определение и формирование реестра отчетности компании и реализация на платформе Bi Publisher для топ менеджмента. Работа с акционерами компании в плане формирования финансовой отчетности и аналитика данных.

Разработка и сопровождение торговой интернет системы компании с использованием php, mysql, javascript, ajax.