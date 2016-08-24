OrlovAleksandr66

Фриланс; Инжиниринг/Архитектура

Знаниенормативов (СНиП), технологии строительного производства, технической

документации;

Знание AutoCAD, пакет MS Office.

Подсчетобъемов работ по проекту, составление ведомостей объемов работ.

Анализисходно-разрешительной документации

Прием ипроверка рабочей документации от проектировщиков, выдача замечаний и

корректировка, ведение архива проектной и исполнительной документации

Составлениереестров, выполнение и ведение исполнительной документации (исполнительные

схемы и акты освидетельствования скрытых работ), проверка и подтверждение исполнительной документации перед ТехническимЗаказчиком.

Проверкаи составление КС-2, КС-3; ведение накопительной КС6 по выполненным работам,

подготовка отчетов по выполненным работам;

Проверкаи корректировка смет, составление ведомости объемов дополнительных работ;

Участиев разработке ППР, ППРк, ПОС;

Ведениеобщего и специальных журналов работ;

Анализкачества СМР

Составление смет по проектам, дефектнымведомостям и заданиям на все виды работ в базах ФЕР, ТСН, ТЕР.

Выполнениетехнически обследований, выполнение натурных испытаний и измерений, составление

технических заключений. Экспертиза проектов. Проведение тепловизионных обследованийзданий.

Выполнение расчетов строительных конструкций (монолит, металл) , в пространственной модели в программных комплексах Лира,

Мономах , SCAD, Normcad .

Экспертиза проектов на стадии П, КР, РД.Уверенный пользователь AutoCAD, Microsoft Office. Работа с ЕСКД, СНиПов, ГОСТов, правил,инструкций и указаний по проектированию и других методических и нормативных

документов.