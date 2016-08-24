OrlovAleksandr66

Знаниенормативов (СНиП), технологии строительного производства, технической
документации;
Знание AutoCAD, пакет MS Office.
Подсчетобъемов работ по проекту, составление ведомостей объемов работ.
Анализисходно-разрешительной документации
Прием ипроверка рабочей документации от проектировщиков, выдача замечаний и
корректировка, ведение архива проектной и исполнительной документации
Составлениереестров, выполнение и ведение исполнительной документации (исполнительные
схемы и акты освидетельствования скрытых работ), проверка и подтверждение исполнительной документации перед ТехническимЗаказчиком.
Проверкаи составление КС-2, КС-3; ведение накопительной КС6 по выполненным работам,
подготовка отчетов по выполненным работам;
Проверкаи корректировка смет, составление ведомости объемов дополнительных работ;
Участиев разработке ППР, ППРк, ПОС;
Ведениеобщего и специальных журналов работ;
Анализкачества СМР
Составление смет по проектам, дефектнымведомостям и заданиям на все виды работ в базах ФЕР, ТСН, ТЕР.
Выполнениетехнически обследований, выполнение натурных испытаний и измерений, составление
технических заключений. Экспертиза проектов. Проведение тепловизионных обследованийзданий.
Выполнение расчетов строительных конструкций (монолит, металл) , в пространственной модели в программных комплексах Лира,
Мономах , SCAD, Normcad .
Экспертиза проектов на стадии П, КР, РД.Уверенный пользователь AutoCAD, Microsoft Office. Работа с ЕСКД, СНиПов, ГОСТов, правил,инструкций и указаний по проектированию и других методических и нормативных
документов.