Начинающий рекламист

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я начинающий специалист по рекламе. Я получаю образование и готовлюсь стать продвинутым специалистом данной сфере. У меня есть огромное стремление и желание заниматься этим. Уже сейчас я могу написать вам хороший продающий текст или текст для аудиорекламы, сделать логотип. Так же я обладаю некоторыми навыками SMM:оформить визуал, сделать фотографии ,составить контент план, написать статьи под посты. Обращайтесь, соотношение цены и качества точно вас приятно удивит!