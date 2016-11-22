Доброго времени суток!
Мой род занятий:
1) Наполнение сайтов
2) Контент-менеджмент
3) Контекстная реклама
4) SEO-оптимизированные статьи
5) Работа с биржами ссылок (ГГЛ и прочие)
6) Координирование и контроль копирайтеров
7) Небольшие работы: написание текстов, расстановка тегов и списков вручную
Информация:
1) Работаю в сети более 3-х лет
2) Единственный род занятий
3) 12-15 часов в сутки, 7 дней в неделю
Личные качества:
-Порядочность
-Старательность и пунктуальность
-Доступность в онлайне
Контакты:
Скайп: dmitry_alexandrovich7
Email: [email protected]
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