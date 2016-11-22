Доброго времени суток!

Мой род занятий:

1) Наполнение сайтов

2) Контент-менеджмент

3) Контекстная реклама

4) SEO-оптимизированные статьи

5) Работа с биржами ссылок (ГГЛ и прочие)

6) Координирование и контроль копирайтеров

7) Небольшие работы: написание текстов, расстановка тегов и списков вручную

Информация:

1) Работаю в сети более 3-х лет

2) Единственный род занятий

3) 12-15 часов в сутки, 7 дней в неделю

Личные качества:

-Порядочность

-Старательность и пунктуальность

-Доступность в онлайне

Контакты:

Скайп: dmitry_alexandrovich7

Email: [email protected]