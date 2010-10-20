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Ольга
Orsa
Orsa
39 лет
Киргизия
/
Бишкек
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Гордеев
bentower
44 года
Россия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
13 лет назад
Регламент контроля поручений
Работа была выполнена на отлично, рекомендую данного специалиста к сотрудничству.
Сотрудничали давно, впечатления сугубо положительные.
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $20
от 1 дня
#1937
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