Orsa

Ольга Orsa

 
39 летКиргизия/Бишкек
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
bentower
Гордеев 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Регламент контроля поручений
Работа была выполнена на отлично, рекомендую данного специалиста к сотрудничству.
Сотрудничали давно, впечатления сугубо положительные.
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
#1937