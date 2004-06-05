OrtemkaDead

Болтовня ничего не стоит. Покажите мне код. (Linus Torvalds)

Привет!

Меня зовут Артём и я верстальщик/начинающий Junior Frontend`ер. Мне всего лишь 16 лет, но это вовсе не проблема! У меня есть куча времени и столько же пороха в пороховницах.;)

Мне не хватает только реального опыта, но Вы же мне поможете? :з

Чем я могу Вам помочь: Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. B)

Мои навыки: БЭМ, Aдаптивность. HTML(5), CSS(3), SCSS, JavaScript.

Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. (Мы ведь все люди):(

Мне важно, что бы клиент остался доволен!

Связь со мной: