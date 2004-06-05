OrtemkaDead

Болтовня ничего не стоит. Покажите мне код. (Linus Torvalds)
Привет!
Меня зовут Артём и я верстальщик/начинающий Junior Frontend`ер. Мне всего лишь 16 лет, но это вовсе не проблема! У меня есть куча времени и столько же пороха в пороховницах.;)
Мне не хватает только реального опыта, но Вы же мне поможете? :з
Чем я могу Вам помочь: Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. B)
Мои навыки: БЭМ, Aдаптивность. HTML(5), CSS(3), SCSS, JavaScript.
Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. (Мы ведь все люди):(
Мне важно, что бы клиент остался доволен!
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: ukropboy
- VK: https://vk.com/sso0bbaakkaa
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