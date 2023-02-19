Orunbaev

Эльдияр Атамалиуулу Orunbaev

 
24 годаКиргизия/Бишкек
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер, переводчик и редактор

Имя и контактная информация: Атамали уулу Эльдияр

E-mail: [email protected]

Телефон: +51 935 202 986

Краткое резюме: Я начинающий копирайтер, переводчик и редактор. Я стремлюсь к созданию качественных и убедительных текстов, которые привлекают внимание и убеждают целевую аудиторию.

Навыки:

  • Написание текстов для веб-сайтов, рекламных материалов, социальных медиа

  • Редактирование и корректировка текстов

  • Работа в программе Microsoft Office, Google Docs, LibreOffice