Эльдияр Атамалиуулу OrunbaevOrunbaev
24 годаКиргизия/Бишкек
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер, переводчик и редактор
Имя и контактная информация: Атамали уулу Эльдияр
E-mail: [email protected]
Телефон: +51 935 202 986
Краткое резюме: Я начинающий копирайтер, переводчик и редактор. Я стремлюсь к созданию качественных и убедительных текстов, которые привлекают внимание и убеждают целевую аудиторию.
Навыки:
Написание текстов для веб-сайтов, рекламных материалов, социальных медиа
Редактирование и корректировка текстов
Работа в программе Microsoft Office, Google Docs, LibreOffice