Копирайтер, переводчик и редактор

Имя и контактная информация: Атамали уулу Эльдияр

E-mail: [email protected]

Телефон: +51 935 202 986

Краткое резюме: Я начинающий копирайтер, переводчик и редактор. Я стремлюсь к созданию качественных и убедительных текстов, которые привлекают внимание и убеждают целевую аудиторию.

Навыки: