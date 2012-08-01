Ф.И.О.: Ширяева Ольга Игоревна
Дата рождения: 28.11.1978
Образование:
Московский педагогический колледж №6.
Специальность: преподавание в начальных классах;
Специализация: преподавание информатики.
Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий.
Специализация: Управление предприятием (3 года).
Заинтересована в удаленной работе на должности менеджера по организации или художника компьютерной графики.
Опыт работы:
Медицинский центр «Исцелитель» (3 месяца).
Должность: Управляющий.
Подбор персонала и контроль за испольнительностью, реорганизация помещения, рекламные акции.
Причина увольнения: была переведена на должность менеджера по продажам в ООО «ТЕХНИКА-ПРО».
ООО "ТЕХНИКА-ПРО" (3 месяца).
Должность: Менеджер по продажам физиотерапевтического оборудования.
Заключение договоров купли-продажи, контроль поступления средств, логистика.
Причина увольнения: сменила род деятельности.
Фрилансер (5 лет).
Верстка и дизайн сайтов.
Фрилансер (2 года).
Создание 3d моделей для "Poser".
ЗАО «Аояма Моторс» (3 месяца).
Должность: Оператов Call-центра.
Оператор на телефоне, администратор салона.
Причина увольнения: была переведена на должность менеджера.
Должность: Менеджер call-центра. (3 месяца).
Организация работы call-центра, создание клиентской базы, подготовка метериалов для тендеров, работа с корпоративными клиентами.
Причина увольнения: сменила род деятельности.
ООО "Властелин колец" (3 месяца).
Должность: Дизайнер.
Создание эскизов и изготовление по ним 3d моделей для отливки ювелирных украшений.
Причина увольнения: была переведена на другое предприятие (Дизайн-бюро Luxury Design).
Дизайн-бюро Luxury Design (3 месяца).
Должность: Художник компьютерной графики.
Создание 3d моделей элементов дизайна под выточку, рендеринг, 2d планы-развертки интерьеров.
Причина увольнения: была переведена на другое предприятие: (ОАО МСП "ИКМ").
ОАО Международное Совместное Предприятие "Интерконтинентальная Коалиция Мастеров" (1 год).
Должность: Художник компьютерной графики.
Создание 3d моделей эксклюзивной фурнитуры, рендеринг, создание элементов фурнитуры по чертежам для выточки, элементы дизайна.
Причина увольнения: сменила место жительства.
Компания Gibibits Limited (5 лет и по настоящее время).
Должность: Менеджер.
Внутренняя организация: подбор и обучение персонала, контроль исполнительности, составление договоров, склад и учет, подбор и внедрение программных продуктов, составление и проведение рекламных акций.
Профессиональные навыки (графика и дизайн):
полигональное моделирование, твердотельное моделирование, сплайновое моделирование, UVMaping, текстурирование (в том числе и создание 2d текстур), постановка освещения, рендеринг, создание банеров, рекламных буклетов, разработка логотипов, веб-дизайн, html, css, флеш.
Графические приложения 3D: 3D Max, SolidWorks, Archicad, Maya, Rhinoceros, Poser.
Графические приложения 2D: Photoshop, PhotoImpact, Corel Draw, Corel Painter, Flash, Gif Animator.
Другие приложения: Microsoft Office, Open Office, Macromedia Dreamweaver, легко осваиваю любые приложения.
Языки:
русский (родной), английский (на уровне чтения технической литературы), сербско-хорватский (устный свободный, письменный с проверкой орфографии), тайский и японский (начальный разговорный).