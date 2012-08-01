Довольный клиент - прежде всего.

Ф.И.О.: Ширяева Ольга Игоревна

Дата рождения: 28.11.1978

Образование:

Московский педагогический колледж №6.

Специальность: преподавание в начальных классах;

Специализация: преподавание информатики.

Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий.

Специализация: Управление предприятием (3 года).

Заинтересована в удаленной работе на должности менеджера по организации или художника компьютерной графики.

Опыт работы:

Медицинский центр «Исцелитель» (3 месяца).

Должность: Управляющий.

Подбор персонала и контроль за испольнительностью, реорганизация помещения, рекламные акции.

Причина увольнения: была переведена на должность менеджера по продажам в ООО «ТЕХНИКА-ПРО».

ООО "ТЕХНИКА-ПРО" (3 месяца).

Должность: Менеджер по продажам физиотерапевтического оборудования.

Заключение договоров купли-продажи, контроль поступления средств, логистика.

Причина увольнения: сменила род деятельности.

Фрилансер (5 лет).

Верстка и дизайн сайтов.

Фрилансер (2 года).

Создание 3d моделей для "Poser".

ЗАО «Аояма Моторс» (3 месяца).

Должность: Оператов Call-центра.

Оператор на телефоне, администратор салона.

Причина увольнения: была переведена на должность менеджера.

Должность: Менеджер call-центра. (3 месяца).

Организация работы call-центра, создание клиентской базы, подготовка метериалов для тендеров, работа с корпоративными клиентами.

Причина увольнения: сменила род деятельности.

ООО "Властелин колец" (3 месяца).

Должность: Дизайнер.

Создание эскизов и изготовление по ним 3d моделей для отливки ювелирных украшений.

Причина увольнения: была переведена на другое предприятие (Дизайн-бюро Luxury Design).

Дизайн-бюро Luxury Design (3 месяца).

Должность: Художник компьютерной графики.

Создание 3d моделей элементов дизайна под выточку, рендеринг, 2d планы-развертки интерьеров.

Причина увольнения: была переведена на другое предприятие: (ОАО МСП "ИКМ").

ОАО Международное Совместное Предприятие "Интерконтинентальная Коалиция Мастеров" (1 год).

Должность: Художник компьютерной графики.

Создание 3d моделей эксклюзивной фурнитуры, рендеринг, создание элементов фурнитуры по чертежам для выточки, элементы дизайна.

Причина увольнения: сменила место жительства.

Компания Gibibits Limited (5 лет и по настоящее время).

Должность: Менеджер.

Внутренняя организация: подбор и обучение персонала, контроль исполнительности, составление договоров, склад и учет, подбор и внедрение программных продуктов, составление и проведение рекламных акций.

http://gibibits.com

Профессиональные навыки (графика и дизайн):

полигональное моделирование, твердотельное моделирование, сплайновое моделирование, UVMaping, текстурирование (в том числе и создание 2d текстур), постановка освещения, рендеринг, создание банеров, рекламных буклетов, разработка логотипов, веб-дизайн, html, css, флеш.

Графические приложения 3D: 3D Max, SolidWorks, Archicad, Maya, Rhinoceros, Poser.

Графические приложения 2D: Photoshop, PhotoImpact, Corel Draw, Corel Painter, Flash, Gif Animator.

Другие приложения: Microsoft Office, Open Office, Macromedia Dreamweaver, легко осваиваю любые приложения.

Языки:

русский (родной), английский (на уровне чтения технической литературы), сербско-хорватский (устный свободный, письменный с проверкой орфографии), тайский и японский (начальный разговорный).