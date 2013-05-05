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Оказываю весь спектр полиграфических услуг, дизайн помещений, мебели, и т.д..

Профессиональная помощь по всем вопросам, связанным с сайтостроением, программной обработкой

фото, видео файлов и т.д.. Разработка и настройка ПО.

Окончил с отличием Киевский Национальный Университет -Киевский Политехнический Институт (КПИ).

Сейчас Ведущий специалст в крупной компании - инженер программист-системотехник.

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