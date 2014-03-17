Предлагаю услуги по разработке:
- полиграфиической продукции;
- логотипов;
- наружной рекламы;
- фирменного стиля;
- и многое другое...
В портфолио выложена только часть моих работ.
Некоторые правила работы со мной:
1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем,
свяжитесь со мной для уточнения деталей.
2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.
3. Тестовые задания (наброски, эскизы) НЕ ВЫПОЛНЯЮ. В портфолио представлено достаточно много примеров.
4. Работаю исключительно по четкому ТЗ.
Кошельки:
WMR R234113446658
WMZ Z299843340332
Yandex money 410011194871951
Спасибо за понимание!
С уважением, Митя.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Этикетка179 просмотров
- Флайер-визитка207 просмотров
- Флайер-визитка222 просмотра
- Флайер-визитка201 просмотр
- Флайер160 просмотров
- Пригласительная168 просмотров
- Бланк счёта285 просмотров
- Визитка201 просмотр
- Персонаж158 просмотров
- Персонаж169 просмотров
- Логотип видео группы D.P.A.231 просмотр
- Видео группа D.P.A.149 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
нет рейтинга