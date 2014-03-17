Предлагаю услуги по разработке:

- полиграфиической продукции;

- логотипов;

- наружной рекламы;

- фирменного стиля;

- и многое другое...

В портфолио выложена только часть моих работ.

Некоторые правила работы со мной:

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем,

свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

3. Тестовые задания (наброски, эскизы) НЕ ВЫПОЛНЯЮ. В портфолио представлено достаточно много примеров.

4. Работаю исключительно по четкому ТЗ.

Кошельки:

WMR R234113446658

WMZ Z299843340332

Yandex money 410011194871951

Спасибо за понимание!

С уважением, Митя.