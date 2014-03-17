Osmoloff

Дмитрий Осмоловский Osmoloff

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Предлагаю услуги по разработке:

- полиграфиической продукции;

- логотипов;

- наружной рекламы;

- фирменного стиля;

- и многое другое...

В портфолио выложена только часть моих работ.

Некоторые правила работы со мной:

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем,

свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

3. Тестовые задания (наброски, эскизы) НЕ ВЫПОЛНЯЮ. В портфолио представлено достаточно много примеров.

4. Работаю исключительно по четкому ТЗ.

Кошельки:

WMR R234113446658

WMZ Z299843340332

Yandex money 410011194871951

Спасибо за понимание!

С уважением, Митя.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
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