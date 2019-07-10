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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿IT-Специалист

Домашний адрес: Днепр

Контактный телефон: 066-814-22-47

Эл. Почта: [email protected]

Соц. сеть: Instagram @fly_osprey

Навыки: Программы на ПК

Образование: Национальная Металлургическая академия Украины | 2018-настоящее время

Должность: Python программист

Обязанности:

Разрабатываю программы для настольных платформ, то есть только для ПК или ноутбуков.

Для работы использую Python3

Специализируюсь на оффлайн программах.

Разрабатываю под такие ОС: Windows, Linux.

Разработкой под мобильные устройства и веб-программированием не занимаюсь. Это в будущем.

Дополнительная информация:

Базовый уровень знания английского языка.

Личностные качества: умение упорно работать. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.