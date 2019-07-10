IT-Специалист
Домашний адрес: Днепр
Контактный телефон: 066-814-22-47
Эл. Почта: [email protected]
Соц. сеть: Instagram @fly_osprey
Навыки: Программы на ПК
Образование: Национальная Металлургическая академия Украины | 2018-настоящее время
Должность: Python программист
Обязанности:
Разрабатываю программы для настольных платформ, то есть только для ПК или ноутбуков.
Для работы использую Python3
Специализируюсь на оффлайн программах.
Разрабатываю под такие ОС: Windows, Linux.
Разработкой под мобильные устройства и веб-программированием не занимаюсь. Это в будущем.
Дополнительная информация:
Базовый уровень знания английского языка.
Личностные качества: умение упорно работать. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.