Решаю проблемы.
Большой опыт. Все довольны.
В программировании:
Сейчас с особой страстью работаю в области Web-программирования
В частности: PHP, JavaScript, MySQL, DHTML, XML, XSLT, AJAX и моя разработка включенная в написаную мной CMS - асинхронное опережающее интеллектуальное кэширование (AFIC).
Если надо написать десктопную софтину, то тут опыт с 4 класса средней школы: Builder С++, Delphi, VBA.
Могу в принципе работать с любыми базами данных, но в основном жизнь сталкивала с FireBird, MySQL, Access.
Быстрый интернет. Всегда online в icq.
О СЕБЕ:
Себя уважаю, но уважаю и других поэтому не наглею.
Английский знаю. Учил его в штатах, но разговорный без постоянной практики со временем забывается.
А Read/Write как на русском.
А вообще я трудоголик нацеленный на результат.
Пишите всегда рад помочь. Пишите в приват, аську (224707427) или оставьте сообщение на сайте prj21.biz