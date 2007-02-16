Решаю проблемы.

Большой опыт. Все довольны.

В программировании:

Сейчас с особой страстью работаю в области Web-программирования

В частности: PHP, JavaScript, MySQL, DHTML, XML, XSLT, AJAX и моя разработка включенная в написаную мной CMS - асинхронное опережающее интеллектуальное кэширование (AFIC).

Если надо написать десктопную софтину, то тут опыт с 4 класса средней школы: Builder С++, Delphi, VBA.

Могу в принципе работать с любыми базами данных, но в основном жизнь сталкивала с FireBird, MySQL, Access.

Быстрый интернет. Всегда online в icq.

О СЕБЕ:

Себя уважаю, но уважаю и других поэтому не наглею.

Английский знаю. Учил его в штатах, но разговорный без постоянной практики со временем забывается.

А Read/Write как на русском.

А вообще я трудоголик нацеленный на результат.

Пишите всегда рад помочь. Пишите в приват, аську (224707427) или оставьте сообщение на сайте prj21.biz