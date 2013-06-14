OstinG

Григорий OstinG

 
30 летРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
yarik_39
Ярослав 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной + внутренняя, строительная компания
Все ок. Работаем.
Грамотный заказчик, отлично пообщались. Все прошло отлично, быстро, без проблем.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 2 дней
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