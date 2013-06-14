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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
11 лет назад
Все ок. Работаем.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, отлично пообщались. Все прошло отлично, быстро, без проблем.
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1 отзыв
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