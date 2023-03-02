ЯКІСНО ТА ВЧАСНО!

Привіт! Мене звуть Юрій і я є спеціалістом з копірайтингу, неймінгу та створення слоганів. Я маю досвід у створенні ефективних текстів, які допомагають продавати товари та послуги. Також, я маю досвід у перекладі текстів з різних мов на українську та англійську мови.

Моя спеціалізація полягає у створенні текстів, які продають, залучають увагу та залишаються в пам'яті. Я допомагаю компаніям розробляти, збільшувати ефективність маркетингу кампанії та збільшувати їхні продажі.

Крім того, я також займаюся рерайтингом, та написання сценаріїв. Я допомагаю людям створювати історії, які захоплюють та залишаються в пам'яті слухачів та глядачів.

Я завжди відкритий до нових викликів та готовий допомогти Вам з усіма вашими потребами з копірайтингу, неймінгу та створенні текстів, які продають. Дякую за увагу та з нетерпінням чекаю на співпрацю з Вами!

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