Здравствуйте, меня зовут Егор, я менеджер проектов в TianoStudio. Мы специализируемся на разработке мобильных и веб-решений для бизнесов. Разрабатываем наши проекты в соответствии с мировыми стандартами. Наша основная цель -сэкономить ваше время и деньги, предоставляя полный цикл разработки продукта от проектирования до внедрения. Специалисты TianoStudio используют только современные методы и технологии разработки, которые помогают быстрому росту вашего бизнеса:

Веб-разработка: -Веб сервисы / back-endразработка: Java, nodeJS, PHP, Ruby, Python, ASP.NET

-Front-endразработка: HTML5, CSS3, JS, SASS

-Фреймворки для JavaScript: Angular, React, jQuery

-Системы управления контентом (CMS): WordPress, Joomla!, Drupal, MODX, Squarespace

-eCommerce разработка: Magento, OpenCart, WooCommerce

Разработка мобильных приложений:

-Кроссплатформенная разработка: Xamarin

-iOSразработка: Unity, Swift, Objective-C

-Androidразработка: Unity, Java, C++

Дизайн:

-UI/UX дизайн для веб и мобильных приложений

-UI/UX аудит существующих проектов

-Прототипирование

-Мок-ап

Мы всегда начинаем проект с тщательного анализа требований и задач, в течении разработки Ваш проект будет поддерживаться высококвалифицированными менеджерами проектов и всегда заканчиваем проверкой качества и тестированием.

Наша команда нацелена на долгосрочное сотрудничество и прозрачную работу. Мы помогаем нашим клиентам планировать точный бюджет на разработку. А так же всегда готовы на дальнейшую поддержку Ваших проектов.

TianoStudioвоплощает Ваши идеи в реальность