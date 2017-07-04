Услуги верстальщика (Адаптированный дизайн сайтов). Создание сайтов.

Версткой макетов занимаюсь более 5 лет. Опыт работы с Html5 Css3 JS Jquery . CMS Wordpress, Joomla, Opencart.

Создание сайтов визиток, посадочных страниц, каталогов сайтов PHP Mysql YII Codeignaiter.

К каждой работе отношусь с ответственностью и интересом.