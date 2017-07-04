Услуги верстальщика (Адаптированный дизайн сайтов). Создание сайтов.
Версткой макетов занимаюсь более 5 лет. Опыт работы с Html5 Css3 JS Jquery . CMS Wordpress, Joomla, Opencart.
Создание сайтов визиток, посадочных страниц, каталогов сайтов PHP Mysql YII Codeignaiter.
К каждой работе отношусь с ответственностью и интересом.
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Портфолио
- Лендинг юридической компании168 просмотров
- Сайт строительной организации OOO Демос109 просмотров
- Авторский сайт146 просмотров