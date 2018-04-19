Сайты на WordPress
2 года занимаюсь разрабоктой сайтов на WordPress. Создаю интернет магазины, корпоративные сайты, визитки и лендинги. Работаю быстро, постоянная поддержка. Кроме того занимаюсь оптимизацией сайтов (своего производства), написанием базового сео.
мои последние работы:
mama-shop.hostenko.com (в разработке)
lava.hostenko.com (в разработке)
priroda.hostenko.com (в разработке)
Портфолио
- Лендинг по продвижению в Instagram146 просмотров
- Сайт под ключ (интернет магазин).137 просмотров
- Сайт на WordPress123 просмотра
- Создание дизайна сайтов WordPress149 просмотров
- Сайты на WordPress под ключ163 просмотра