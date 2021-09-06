Дизайна Отдел Otdel-dizaynaOtdel-dizayna
38 летРоссия/Салехард
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мы любим свою работу
Нам нравятся амбициозные задачи и мы стараемся выполнять проект так, чтобы было не стыдно показать в портфолио.
Каждый из нас обладает разнообразными навыками и знаниями, дополняя и усиливая всю команду. Это позволяет покрывать большую часть потребностей клиентов.
Мы постоянно учимся и следим за трендами индустрии, чтобы выпускать актуальный продукт, улучшающий жизнь конечных потребителей.
Предпочитаем доверительные отношения с клиентом и взаимовыручку. Ожидаем полной самоотдачи всех участников в каждом проекте.
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Портфолио
- Горжусь Ямалом12 просмотров
- Горжусь Ямалом9 просмотров