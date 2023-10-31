Перечень услуг кадрового делопроизводства военнообязанных:
•учёт и сверка военнообязанных;
•мобилизационные предписания, повестки;
•сверка данных с военкоматом;
•заполнение карточек формы 10;
•формирование пакета документов военнообязанных сотрудников предприятия ;
•составление положений о воинском учете;
Перечень услуг кадрового делопроизводства:
•прием на работу;
•увольнение с работы;
•подготовка штатного расписания;
•подготовка должностных инструкций;
•производство отчётов;
•производство положений;
•оформление отпусков;
•изменение устава;
•обработка персональных данных;
•оформление переводов между структурных подразделений;
•оформление дополнительных соглашений;
•оформление трудовых книжек (электронных);
•обращение в суд, трудовую инспекцию;
•охрана труда, ведение и делопроизводство;
•направления на медицинские осмотры;
•оформление личных карточек;
•кадровый аудит предприятия;
•юридическая помощь;
Стаж более 20 лет.
Большой опыт работы на предприятии АПК 1000+ человек.
Работаем с юридическими лицами, ИП.
Цена договорная, в зависимости от объёма работ.