Otdelkadrov138

Дмитрий Otdelkadrov138

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Услуги отдела кадров

Перечень услуг кадрового делопроизводства военнообязанных:

•учёт и сверка военнообязанных;

•мобилизационные предписания, повестки;

•сверка данных с военкоматом;

•заполнение карточек формы 10;

•формирование пакета документов военнообязанных сотрудников предприятия ;

•составление положений о воинском учете;

Перечень услуг кадрового делопроизводства:

•прием на работу;

•увольнение с работы;

•подготовка штатного расписания;

•подготовка должностных инструкций;

•производство отчётов;

•производство положений;

•оформление отпусков;

•изменение устава;

•обработка персональных данных;

•оформление переводов между структурных подразделений;

•оформление дополнительных соглашений;

•оформление трудовых книжек (электронных);

•обращение в суд, трудовую инспекцию;

•охрана труда, ведение и делопроизводство;

•направления на медицинские осмотры;

•оформление личных карточек;

•кадровый аудит предприятия;

•юридическая помощь;

Стаж более 20 лет.

Большой опыт работы на предприятии АПК 1000+ человек.

Работаем с юридическими лицами, ИП.

Цена договорная, в зависимости от объёма работ.

Юридические услуги
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$1/час
от $1от 3 дней
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