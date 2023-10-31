Услуги отдела кадров Перечень услуг кадрового делопроизводства военнообязанных: •учёт и сверка военнообязанных; •мобилизационные предписания, повестки; •сверка данных с военкоматом; •заполнение карточек формы 10; •формирование пакета документов военнообязанных сотрудников предприятия ; •составление положений о воинском учете; Перечень услуг кадрового делопроизводства: •прием на работу; •увольнение с работы; •подготовка штатного расписания; •подготовка должностных инструкций; •производство отчётов; •производство положений; •оформление отпусков; •изменение устава; •обработка персональных данных; •оформление переводов между структурных подразделений; •оформление дополнительных соглашений; •оформление трудовых книжек (электронных); •обращение в суд, трудовую инспекцию; •охрана труда, ведение и делопроизводство; •направления на медицинские осмотры; •оформление личных карточек; •кадровый аудит предприятия; •юридическая помощь; Стаж более 20 лет. Большой опыт работы на предприятии АПК 1000+ человек. Работаем с юридическими лицами, ИП. Цена договорная, в зависимости от объёма работ.

Я против войны в Украине !