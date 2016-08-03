Талантливый и ответственный новичок копирайтер / рерайтер

Опыта в данной сфере у меня нет, но есть творческий склад ума, богатый лексикон, грамотная речь и хорошие отметки по Русскому языку и Литературе в школьном аттестате.

Немного расскажу о себе, мне 25 лет, имею постоянную работу в творческой сфере со свободным графиком. Много работаю с людьми, разговариваю, провожу презентации и защиты проектов.

Очень люблю работать со "словом", строить интересные и понятные фразы, разными способами доходчиво доносить главную мысль и идею проекта. Быстро печатаю, "общаюсь" с компьютером на уровне продвинутого пользователя.

Одна проблема - избыток свободного времени и желание зарабатывать больше. Думаю, я вам абсолютно подхожу, как начинающий рерайтер или копирайтер =)