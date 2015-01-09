Готовые сайты "под ключ"

УСЛУГИ:

Продаю готовые работающие сайты вместе с дизайном(незначительно меняю внешний вид, для придания уникальности), а так же регистрирую на вас хостинг и домен, несколько примеров готовых сайтов представлены в портфолио, общее количество готовых сверстанных сайтов с

дизайном, более 170 авторских экземпляров.

Готовые корпоративные сайты.

Готовые сайты-визитки.

Готовые одно страничные сайты.

Тематика, и структура сайта может быть любой.

Наполню сайты вашим или оптимизированным для SEO своим контентом.

Изменю в зависимости от ваших предпочтений внешний вид и структуру готовых сайтов.

Добавлю ваши картинки и описания на страницы сайта, а так же нужный вам функционал.

Количество страниц сайта неограниченно.

Послепродажная поддержка сайта.

Контент-менеджмент / Наполнение сайтов.

Оптимизация и продвижение сайта SEO, разработка и проведение рекламных компаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Существенная экономия ваших средств, по сравнению с разработкой сайта с нуля.

Минимальные сроки выполнения работы, т.к. сдача работы происходит сразу после наполнения сайта контентом (текстом, фотографиями, картинками и

т.д.).

Упрощенная процедура составления технического задания, вам не придется заполнять анкету из множества страниц описывающих сложные

технические характеристики будущего ресурса.

Вы покупаете реально работающую модель сайта, в которой исключены «ошибки первоклассника» и проведена полноценная проверка временем,

ресурс который будет работать на вас 24 часа в сутки, 365 дней в году и ежедневно приносить вам клиентов и прибыль.

Индивидуальный подход. Возможна полная перекройка выбранной вами модели сайта, в соответствии с вашими пожеланиями.Все расчеты с вами провожу, безопасным способом через гаранта на сайте, или любым удобным вам и мне вариантом по договоренности. Варианты

оплаты: PayPal, QIWI, WebMoney, YandexMoney, Visa/Master card, Bitcoin,Litecoin, или наличными при личной встрече в Санкт-Петербурге.Создаю уникальные сайты под ключ на протяжении более 4лет, есть прекрасные дизайнерские проекты, с которыми работают крупные и известные

компании, ставшие моими постоянными клиентами, которые высоко ценят качество и

уровень выполненных работ. Я стараюсь максимально облегчить задачу каждого клиента, снять с него лишние трудности,

которыми его чересчур нагружают другие разработчики сайтов, и предложить дорогой,

по рыночным оценкам сайт, за меньшие деньги, без потери качества. Мое предложение оптимально подойдет, предпринимателям, и другим занятым людям, у которых нет свободного времени для покупки и настройки

хостинга, приобретения домена, а так же решения сотни других нюансов связанных

с разработкой сайта. Верстка: HTML5+CSS3 /HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2

Сценарии на странице: jQuery / Node.js CMS не использую, т.к. в них слишком много ограничений и недоработок Дизайн / Графика: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / CorelDraw Пишите мне [email protected],или звоните на Skype: otveti2 рассказывайте о своих пожеланиях и, я уверен, мы

с Вами сможем договориться о сотрудничестве, и Вы получите, именно то, что

искали.

С уважением, Максим