УСЛУГИ:
Продаю готовые работающие сайты вместе с дизайном(незначительно меняю внешний вид, для придания уникальности), а так же регистрирую на вас хостинг и домен, несколько примеров готовых сайтов представлены в портфолио, общее количество готовых сверстанных сайтов с
дизайном, более 170 авторских экземпляров.
Готовые корпоративные сайты.
Готовые сайты-визитки.
Готовые одно страничные сайты.
Тематика, и структура сайта может быть любой.
Наполню сайты вашим или оптимизированным для SEO своим контентом.
Изменю в зависимости от ваших предпочтений внешний вид и структуру готовых сайтов.
Добавлю ваши картинки и описания на страницы сайта, а так же нужный вам функционал.
Количество страниц сайта неограниченно.
Послепродажная поддержка сайта.
Контент-менеджмент / Наполнение сайтов.
Оптимизация и продвижение сайта SEO, разработка и проведение рекламных компаний.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Существенная экономия ваших средств, по сравнению с разработкой сайта с нуля.
Минимальные сроки выполнения работы, т.к. сдача работы происходит сразу после наполнения сайта контентом (текстом, фотографиями, картинками и
т.д.).
Упрощенная процедура составления технического задания, вам не придется заполнять анкету из множества страниц описывающих сложные
технические характеристики будущего ресурса.
Вы покупаете реально работающую модель сайта, в которой исключены «ошибки первоклассника» и проведена полноценная проверка временем,
ресурс который будет работать на вас 24 часа в сутки, 365 дней в году и ежедневно приносить вам клиентов и прибыль.
Индивидуальный подход. Возможна полная перекройка выбранной вами модели сайта, в соответствии с вашими пожеланиями.Все расчеты с вами провожу, безопасным способом через гаранта на сайте, или любым удобным вам и мне вариантом по договоренности. Варианты
оплаты: PayPal, QIWI, WebMoney, YandexMoney, Visa/Master card, Bitcoin,Litecoin, или наличными при личной встрече в Санкт-Петербурге.Создаю уникальные сайты под ключ на протяжении более 4лет, есть прекрасные дизайнерские проекты, с которыми работают крупные и известные
компании, ставшие моими постоянными клиентами, которые высоко ценят качество и
уровень выполненных работ. Я стараюсь максимально облегчить задачу каждого клиента, снять с него лишние трудности,
которыми его чересчур нагружают другие разработчики сайтов, и предложить дорогой,
по рыночным оценкам сайт, за меньшие деньги, без потери качества. Мое предложение оптимально подойдет, предпринимателям, и другим занятым людям, у которых нет свободного времени для покупки и настройки
хостинга, приобретения домена, а так же решения сотни других нюансов связанных
с разработкой сайта. Верстка: HTML5+CSS3 /HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2
Сценарии на странице: jQuery / Node.js CMS не использую, т.к. в них слишком много ограничений и недоработок Дизайн / Графика: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / CorelDraw Пишите мне [email protected],или звоните на Skype: otveti2 рассказывайте о своих пожеланиях и, я уверен, мы
с Вами сможем договориться о сотрудничестве, и Вы получите, именно то, что
искали.
С уважением, Максим