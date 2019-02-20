Для себя я выбрал активную жизненную позицию. Стараясьмыслить позитивно я постоянно работаюнад личностным и профессиональным ростом. Я считаю, что человек способен
меняться и узнавать что-то новое на протяжении всей своей жизни, и именно
постоянное развитие делает нас не только ценными специалистами, но и
полноценными личностями.
Среди моих основных увлечений музыка и путешествия. Напротяжении 10 лет я совершенствую свои навыки игры на гитаре и пения в
свободное от работы время. Также по мере возможности я стараюсь путешествовать
по России и миру, узнавая что-то новое и открывая для себя культуры, так
отличные от нашей. Помимо этого я интересуюсь чтением технической и
общеобразовательной литературы, и изучением иностранных языков.
Я верю в то, что в каждом человеке есть что-то хорошее и в то, что быть честным и ответственным самое главное для любого человека.
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