Инженер-конструктор (разделы КМ, КМД, КЖ, ПГС, Машиностроение) / 3Д моделлер / Литье пластмасс под давлением / Конструктор мебели

Для себя я выбрал активную жизненную позицию. Стараясьмыслить позитивно я постоянно работаюнад личностным и профессиональным ростом. Я считаю, что человек способен

меняться и узнавать что-то новое на протяжении всей своей жизни, и именно

постоянное развитие делает нас не только ценными специалистами, но и

полноценными личностями.

Среди моих основных увлечений музыка и путешествия. Напротяжении 10 лет я совершенствую свои навыки игры на гитаре и пения в

свободное от работы время. Также по мере возможности я стараюсь путешествовать

по России и миру, узнавая что-то новое и открывая для себя культуры, так

отличные от нашей. Помимо этого я интересуюсь чтением технической и

общеобразовательной литературы, и изучением иностранных языков.

Я верю в то, что в каждом человеке есть что-то хорошее и в то, что быть честным и ответственным самое главное для любого человека.