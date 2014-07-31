Веб-Верстка (HTML/CSS)

Профессиональные навыки:

Продвинутый пользователь, программист, так же есть навык работы с LINUX/UNIX подобными системами.

Паскаль/Делфи – Средний, 1 год назад, 3 года опыта.

Си/С++ – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

HTML – Средний, использую в настоящее время, 6 месяцев опыта.

CSS – Средний, использую в настоящее время, 5 месяцев опыта.

JavaScript – Начинающий, использую в настоящее время, 3 месяца опыта.

Photoshop – Базовые умения, для верстки сайта.

При необходимости, быстро разберусь с нужным методом или инструментом для веб-разработки.

Верстаю в любом подходе, это ( кроссбраузерность, резиновая/фиксированная/адаптивная верстки).

Умею пользоваться спрайтами, разберусь в чужом коде, основы PHP, библиотеки JQuery.

Владение языками:

Украинский — родной

Русский — свободно

Английский — средний

Дополнительная информация

Cертификаты по курсам:

Сертификат по Делфи:

http://www.intuit.ru/verifydiplomas/00253027

Сертификат по С++:

http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100701588

Сертификат по HTML:

http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100767080

Сертификат по CSS:

http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100773639

Сертификат по JavaScript:

http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100782937