Профессиональные навыки:
Продвинутый пользователь, программист, так же есть навык работы с LINUX/UNIX подобными системами.
Паскаль/Делфи – Средний, 1 год назад, 3 года опыта.
Си/С++ – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
HTML – Средний, использую в настоящее время, 6 месяцев опыта.
CSS – Средний, использую в настоящее время, 5 месяцев опыта.
JavaScript – Начинающий, использую в настоящее время, 3 месяца опыта.
Photoshop – Базовые умения, для верстки сайта.
При необходимости, быстро разберусь с нужным методом или инструментом для веб-разработки.
Верстаю в любом подходе, это ( кроссбраузерность, резиновая/фиксированная/адаптивная верстки).
Умею пользоваться спрайтами, разберусь в чужом коде, основы PHP, библиотеки JQuery.
Владение языками:
Украинский — родной
Русский — свободно
Английский — средний
Дополнительная информация
Cертификаты по курсам:
Сертификат по Делфи:
http://www.intuit.ru/verifydiplomas/00253027
Сертификат по С++:
http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100701588
Сертификат по HTML:
http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100767080
Сертификат по CSS:
http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100773639
Сертификат по JavaScript: