Фрилансер и просто хороший человек. Ваша работа - мои заботы:)

Очень креативный, умеющий не просто думать, а связно выстраивать отдельные элементы в систему, которая может скрыто или явно выражать определенную идею.

Образование:

Энергодарская художественная школа, художник оформитель.

Музыкальная студия при ДК "Современник" г. Энергодара. Закончил по классу гитары. Также обожаю играть на ударных инструментах.

Запорожский национальный университет, факультет социологии и управления. Квалификация - социолог. Специализация - специалист по управлению социальными процессами.

В совершенстве знаю английский, русский, украинский языки. Чтение, письмо, восприятие речи на слух.

Хорошо распознаю рукописные тексты, а также набираю текст "в слепую" со скоростью больше 600 знаков в минуту.

Есть опыт написания пиар статей в газете "МИГ", г. Запорожье.

9-летний опыт написания рефератов, курсовых, дипломмных работ на заказ.

С удовольствием займусь вашим заказом.