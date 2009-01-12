Очень креативный, умеющий не просто думать, а связно выстраивать отдельные элементы в систему, которая может скрыто или явно выражать определенную идею.
Образование:
Энергодарская художественная школа, художник оформитель.
Музыкальная студия при ДК "Современник" г. Энергодара. Закончил по классу гитары. Также обожаю играть на ударных инструментах.
Запорожский национальный университет, факультет социологии и управления. Квалификация - социолог. Специализация - специалист по управлению социальными процессами.
В совершенстве знаю английский, русский, украинский языки. Чтение, письмо, восприятие речи на слух.
Хорошо распознаю рукописные тексты, а также набираю текст "в слепую" со скоростью больше 600 знаков в минуту.
Есть опыт написания пиар статей в газете "МИГ", г. Запорожье.
9-летний опыт написания рефератов, курсовых, дипломмных работ на заказ.
С удовольствием займусь вашим заказом.