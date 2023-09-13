UX/UI Дизайнер

Привет! Я занимаюсь UX/UI дизайном. Моя специализация - разработка понятных интерфейсов. Я работаю как с уже сформированным фирменным стилем, так и создаю все с нуля. Также я люблю делать лендинги и полноценные сайты.

В свободное время люблю читать разнообразные истории, гулять с загадочным лицом в одиночестве под музыку и вкусно готовить. Также занимаюсь скалолазанием и стараюсь посещать какие-либо выставки.



Мои Hard Skills:

-Figma

-Пакет Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects)

-Tilda

-Cinema 4D

-Miro

-Trello

-Notion

Мои Soft Skills:

-Навык работы над проектной деятельностью в команде (для разработки продукта для компании ЭФКО работал UX/UI дизайнером с командой из разработчиков и других дизайнеров)

-Коммуникабельность (взаимодействие как с разработчиками, так и с другими дизайнерами)

-Насмотренность

-Ответственность (зачем делать что-то две недели, когда это можно сделать за 4 дня)

Мои дополнительные навыки:

-Английский язык: C1

-Японский язык: N4

-Опыт работы графическим дизайнером (отсюда знание основной теоретической базы: композиция, цвета, типографика и т.д.)