Привет! Я занимаюсь UX/UI дизайном. Моя специализация - разработка понятных интерфейсов. Я работаю как с уже сформированным фирменным стилем, так и создаю все с нуля. Также я люблю делать лендинги и полноценные сайты.
В свободное время люблю читать разнообразные истории, гулять с загадочным лицом в одиночестве под музыку и вкусно готовить. Также занимаюсь скалолазанием и стараюсь посещать какие-либо выставки.
Мои Hard Skills:
-Figma
-Пакет Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects)
-Tilda
-Cinema 4D
-Miro
-Trello
-Notion
Мои Soft Skills:
-Навык работы над проектной деятельностью в команде (для разработки продукта для компании ЭФКО работал UX/UI дизайнером с командой из разработчиков и других дизайнеров)
-Коммуникабельность (взаимодействие как с разработчиками, так и с другими дизайнерами)
-Насмотренность
-Ответственность (зачем делать что-то две недели, когда это можно сделать за 4 дня)
Мои дополнительные навыки:
-Английский язык: C1
-Японский язык: N4
-Опыт работы графическим дизайнером (отсюда знание основной теоретической базы: композиция, цвета, типографика и т.д.)