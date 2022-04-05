👋 Привет!
Меня зовут Илья, специализируюсь на создании адаптивных/"резиновых" сайтов различной сложности: Landing page, корпоративные сайты, блог, магазин и так далее. Считаю, что истинное удовольствие - когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам. Поэтому вы гарантированно получаете проект «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, всё делаю с нуля).
Заказывая разработку сайта у меня - вы получите современный и быстрый сайт, работающий одинаково хорошо на всех устройствах.
Технологии, применяемые при создании сайтов:
- React, Redux, GSAP
- JavaScript (Es5, Es6)
- Верстка HTML, CSS
- Препроцессоры: SCSS/SASS
- Инструменты: npm, Git, GitHub
- Графические редакторы: Adobe Illustrator, Photoshop, Figma
酪 Всегда на связи
Telegram
+79227630483(WhatsApp, Viber)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт-портфолио13 просмотров
- Сайт-сервис9 просмотров
- Сайт-лендинг12 просмотров
- Сайт-игра8 просмотров