Over_38

Илья Минченко Over_38

 
27 летРоссия/Югорск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

👋 Привет!

﻿Меня зовут Илья, специализируюсь на создании адаптивных/"резиновых" сайтов различной сложности: Landing page, корпоративные сайты, блог, магазин и так далее. Считаю, что истинное удовольствие - когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам. Поэтому вы гарантированно получаете проект «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, всё делаю с нуля).

﻿Сайт-портфолио

﻿Заказывая разработку сайта у меня - вы получите современный и быстрый сайт, работающий одинаково хорошо на всех устройствах.

﻿Технологии, применяемые при создании сайтов:

  • React, Redux, GSAP
  • JavaScript (Es5, Es6)
  • Верстка HTML, CSS
  • Препроцессоры: SCSS/SASS
  • Инструменты: npm, Git, GitHub
  • Графические редакторы: Adobe Illustrator, Photoshop, Figma
Все правки бесплатные!

酪 Всегда на связи

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+79227630483(WhatsApp, Viber)

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Портфолио