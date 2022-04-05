👋 Привет!

﻿Меня зовут Илья, специализируюсь на создании адаптивных/"резиновых" сайтов различной сложности: Landing page, корпоративные сайты, блог, магазин и так далее. Считаю, что истинное удовольствие - когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам. Поэтому вы гарантированно получаете проект «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, всё делаю с нуля).

﻿Сайт-портфолио

﻿Заказывая разработку сайта у меня - вы получите современный и быстрый сайт, работающий одинаково хорошо на всех устройствах.

﻿Технологии, применяемые при создании сайтов:

React, Redux, GSAP

JavaScript (Es5, Es6)

Верстка HTML, CSS

Препроцессоры: SCSS/SASS

Инструменты: npm, Git, GitHub

Графические редакторы: Adobe Illustrator, Photoshop, Figma

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