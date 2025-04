OwenGlendower

Программист-разработчик

Написание SQL запросов в Microsoft Access (написание простых запросов, сложных запросов (Cross, Inner, Left, Right Join, подзапросы, использование регулярных выражений Like);

Написание простых макросов VBA (макросы с использование циклов, массивов, функциями обработки строк, работы с файлами, загрузки данных, преобразования типа данных);

Выгрузка данных и составление ежедневной/ежемесячной, регулярной отчетности с использованием инструментов VBA, Access, Excel, SAP;

Подготовка аналитических отчетов;

Обработка больших объемов данных (Access, Excel);

Построение, доработка и настройка макросов (VBA) на выгрузку данных.

Разработка портальных решений на платформе Microsoft SharePoint Server 2010.

Разработка программного обеспечения в составе группы (C# + WPF) (4 месяца);

Формирование эталонных телеметрических кадров;

Разработка и оформление руководств по эксплуатации и методик испытаний приборов и установок;

Проведение дегазации приборов и комплектующих;

Разработка и оформление документации на контрольно-проверочную аппаратуру и программное обеспечение;

Разработка электрических схем (Э3).