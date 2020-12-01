OwenGlendower

Написание SQL запросов в Microsoft Access (написание простых запросов, сложных запросов (Cross, Inner, Left, Right Join, подзапросы, использование регулярных выражений Like);
Написание простых макросов VBA (макросы с использование циклов, массивов, функциями обработки строк, работы с файлами, загрузки данных, преобразования типа данных);
Выгрузка данных и составление ежедневной/ежемесячной, регулярной отчетности с использованием инструментов VBA, Access, Excel, SAP;
Подготовка аналитических отчетов;
Обработка больших объемов данных (Access, Excel);
Построение, доработка и настройка макросов (VBA) на выгрузку данных.
Разработка портальных решений на платформе Microsoft SharePoint Server 2010.
Разработка программного обеспечения в составе группы (C# + WPF) (4 месяца);
Формирование эталонных телеметрических кадров;
Разработка и оформление руководств по эксплуатации и методик испытаний приборов и установок;
Проведение дегазации приборов и комплектующих;
Разработка и оформление документации на контрольно-проверочную аппаратуру и программное обеспечение;
Разработка электрических схем (Э3).