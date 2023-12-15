UX/UI Designer
Я UX/UI-дизайнер з 2-річним стажем. 🎨 Спеціалізуюся на створенні креативних постів у соціальних мережах та розробці одно- та багатосторінкових веб-сайтів для комерційних проектів.
Мої навички включають в себе вишуканий смак для естетики, володіння інструментами дизайну, такими як Figma, а також прагнення створювати цікаві користувацькі враження.
Від захоплюючих візуальних рішень для соціальних мереж до створення безперешкодних інтерфейсів веб-сайтів, я втілюю ваші ідеї. Давайте співпрацювати для створення вражаючих та зручних дизайнів.
Ефективна комунікація та повне управління проектом - мої пріоритети. Очікую на можливість втілити ваші дизайнерські візії у реальність! 🚀✨
Портфолио
- Редизайн додатку для захисту природинет просмотров
- Сайт пошуку роботи з відгуками1 просмотр
- Дизайн музеюнет просмотров
Дизайн сайтов
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