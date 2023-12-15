UX/UI Designer

Я UX/UI-дизайнер з 2-річним стажем. 🎨 Спеціалізуюся на створенні креативних постів у соціальних мережах та розробці одно- та багатосторінкових веб-сайтів для комерційних проектів.

Мої навички включають в себе вишуканий смак для естетики, володіння інструментами дизайну, такими як Figma, а також прагнення створювати цікаві користувацькі враження.

Від захоплюючих візуальних рішень для соціальних мереж до створення безперешкодних інтерфейсів веб-сайтів, я втілюю ваші ідеї. Давайте співпрацювати для створення вражаючих та зручних дизайнів.

Ефективна комунікація та повне управління проектом - мої пріоритети. Очікую на можливість втілити ваші дизайнерські візії у реальність! 🚀✨