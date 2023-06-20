Owl_paw

Елена Козлова Owl_paw

 
38 летРоссия/Тверь
4 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Качественная верстка полиграфии и дизайн логотипов

Обо мне

Работаю в дизайне более десяти лет. В данный момент планирую перейти от работы в офисе во фриланс. Дизайн для меня — в первую очередь интересная работа. Мне нравится заключать многослойный смысл в простых формах и помогать людям воспринимать сложную информацию.

Помогу определиться, если вы не уверены в поставленных задачах. Учитываю все возможные сложности, возникающие при печати, помогу подготовить макет. В случае незначительных изменений размеров, внесения новой информации — правки вношу бесплатно. Если изменения требуют переверстки - сделаю скидку 50%.

Помогу

  • отрисовать векторную иллюстрацию
  • разработать дизайн и сверстать полиграфическую продукцию любой сложности: каталоги, календари, визитки, брошюры, буклеты и другое.
  • разработать яркий логотип, отражающий сферу деятельности компании
  • разработать логобук
  • сделать редизайн уже существующей продукции
  • создать красивую презентацию
Способы связи со мной

Гарантии

  • выполняю работу быстро
  • гарантия на выполненную работу
  • не нарушаю сроки
  • всегда на связи
Оплату принимаю переводом на банковскую карту или безопасной сделкой