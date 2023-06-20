Качественная верстка полиграфии и дизайн логотипов
Обо мне
Работаю в дизайне более десяти лет. В данный момент планирую перейти от работы в офисе во фриланс. Дизайн для меня — в первую очередь интересная работа. Мне нравится заключать многослойный смысл в простых формах и помогать людям воспринимать сложную информацию.
Помогу определиться, если вы не уверены в поставленных задачах. Учитываю все возможные сложности, возникающие при печати, помогу подготовить макет. В случае незначительных изменений размеров, внесения новой информации — правки вношу бесплатно. Если изменения требуют переверстки - сделаю скидку 50%.
Помогу
- отрисовать векторную иллюстрацию
- разработать дизайн и сверстать полиграфическую продукцию любой сложности: каталоги, календари, визитки, брошюры, буклеты и другое.
- разработать яркий логотип, отражающий сферу деятельности компании
- разработать логобук
- сделать редизайн уже существующей продукции
- создать красивую презентацию
- e-mail: [email protected]
- telegram: paw_green_owl
- выполняю работу быстро
- гарантия на выполненную работу
- не нарушаю сроки
- всегда на связи
Я против войны в Украине!
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