Качественная верстка полиграфии и дизайн логотипов

Обо мне

Работаю в дизайне более десяти лет. В данный момент планирую перейти от работы в офисе во фриланс. Дизайн для меня — в первую очередь интересная работа. Мне нравится заключать многослойный смысл в простых формах и помогать людям воспринимать сложную информацию.

Помогу определиться, если вы не уверены в поставленных задачах. Учитываю все возможные сложности, возникающие при печати, помогу подготовить макет. В случае незначительных изменений размеров, внесения новой информации — правки вношу бесплатно. Если изменения требуют переверстки - сделаю скидку 50%.

Помогу

отрисовать векторную иллюстрацию

разработать дизайн и сверстать полиграфическую продукцию любой сложности: каталоги, календари, визитки, брошюры, буклеты и другое.

разработать яркий логотип, отражающий сферу деятельности компании

разработать логобук

сделать редизайн уже существующей продукции

создать красивую презентацию

выполняю работу быстро

гарантия на выполненную работу

не нарушаю сроки

всегда на связи

Оплату принимаю переводом на банковскую карту или безопасной сделкой